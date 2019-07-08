أفاد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"، خير الدين زطشي، اليوم الإثنين، أنه سيقام جسر جوي بين الجزائر ومصر لنقل مشجعي المنتخب الوطني، تحسبا لمواجهة الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا-2019 لكرة القدم (21 جوان-19 جويلية)، التي ستجمع بين الجزائر وكوت ديفوار يوم الخميس المقبل (17:00 سا بالتوقيت الجزائري)، بملعب السويس.

وصرّح المسؤول الأول في الهيئة الفيدرالية قائلا "ستكون هناك رحلات جوية نحو مصر للسماح لمناصرينا من أجل التنقل بأعداد كبيرة لمساندة المنتخب الوطني بداية من ربع النهائي. ننتظر توافد أعداد معتبرة من الجماهير ونحن نعمل على تسهيل إقامتهم ودخولهم للملعب. علينا توفير لهم بطاقة المشجع الإلكترونية من أجل إقتناء تذكرة دخول الملعب".

وأضاف زطشي الذي كان برفقة الناخب الوطني، جمال بلماضي، لمُعاينة المنافس المقبل لـ "الخُضر" ضمن ربع النهائي، بملعب السويس، الذي احتضن لقاء ثمن النهائي بين مالي وكوت ديفوار، وانتهى لصالح "الفيلة" الإيفوارية (1-0).

"بخصوص الأنصار الذين كانوا سيعودون لأرض الوطن بعد إنتهاء صلاحية تاريخ تذكرة سفرهم. نشكر مسؤولي مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية، لتمديد إقامتهم إلى غاية نهاية مشوار المنتخب الوطني".

من جانب آخر، التقى سفير الجزائر بمصر، نذير لعرباوي، اليوم الإثنين بمحافظ مدينة السويس، عبد المجيد صقر، للتطرق للتحضيرات المتعلقة بهذه المقابلة ضمن دور الثمانية واستقبال الوفد الجزائري والمناصرين.

ويلتحق الخضر المقيمين بالقاهرة منذ انطلاق دورة مصر، بمدينة السويس (139 كلم من القاهرة)، يوم الخميس، اي في يوم المباراة ضد كوت ديفوار برسم الدور ربع النهائي للعرس الكروي القاري.