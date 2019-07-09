قضت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الثلاثاء، على المناصر المدعو"س.موفق"، بعام حبسا نافذا وغرامة بـ 50 ألف دج ، بعد رفعه شعار "يتنحاو ڤاع "خلال كأس أمم إفريقيا بمصر.

واتهم المعني بعرض على أنظار الجمهور أوراقا من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.

أما المناصران المتهمان بإدخال ألعاب نارية إلى منشأة رياضية، من شأنها المساس بأمن الجمهور، في إطار تظاهرة رياضية، فقد أدينا بـ 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ مع 20 ألف دج غرامة مالية نافذة.

يذكر أن المناصر أوقف بمصر قبيل لقاء الجزائر وكينيا ونفس الشيء للمناصرين الآخرين، وتم ترحيلهم إلى الجزائر أين أودع الحبس بأمر من قاضي التحقيق.