قررت لجنة الشخصيات الوطنية الست إمكانية توسيع تشكيلتها "بقرار منها"، على أن يتم إعلام الرأي العام بذلك، مع التذكير بكونها ''سيدة في مجال اتخاذ قراراتها وبدون أي تدخل من أي جهة''.

في هذا الإطار، قررت الهيئة "بجميع أعضائها"، إضافة محمد ياسين بوخنيفر، الذي يعد من شباب الحراك إلى عضويتها، ليرتفع بذلك عدد أعضائها إلى سبعة.

و في سياق ذي صلة و" استجابة لرغبة الحراك الشعبي في جمعته 23 في دعم الهيئة بشخصيات أخرى قصد ضمان إنجاح الحوار الوطني"، جددت الهيئة دعوتها للشخصيات المتداولة أسماؤها لـ"تلبية نداء الوطن".

و يتعلق الأمر بكل من: جميلة بوحيرد و أحمد طالب الإبراهيمي و مولود حمروش و أحمد بن بيتور و مقداد سيفي و عبد العزيز رحابي و إلياس مرابط و إلياس زرهوني و بوديبة مسعود و قسوم عبد الرزاق و رشيد بن يلس و حدة حزام و براهيم غومة و بروري منصور و حنيفي رشيد و عدة بونجار و فارس مسدور و مصطفى بوشاشي و شمس الدين شيتور و بن براهم فاطمة الزهراء و ظريفة بن مهيدي و سعيد بويزري و مقران آيت العربي.

كما تؤكد الهيئة على أنها "منفتحة على كل الشخصيات الوطنية بما فيها الجالية الجزائرية المتواجدة في الخارج", يضيف البيان.