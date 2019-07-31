أنهى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح اليوم الأربعاء مهام وزير العدل سليمان براهمي حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

وأضاف نفس المصدر أن رئيس الدولة عين النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل خلفا لبراهمي.

وجاء في البيان: "أنهى رئيس الدولة، السيد عبد القادر بن صالح، اليوم، الأربعاء 31 جويلية 2019, مهام السيد سليمان براهمي، بصفته وزير العدل حافظ الأختام".

وأضاف أنه "طبقا لأحكام الدستور، عين السيد رئيس الدولة السيد بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل حافظا للأختام، وذلك بعد استشارة السيد الوزير الأول".

كما عين بن صالح محمد زوقار أمينا عاما لوزارة العدل خلفا لسمير بورحيل الذي أنهيت مهامه بهذه الصفة.