هاجم رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله اليوم السبت هيئة الحوار والوساطة، معتبرا أنها مجرد مناورة من السلطة للالتفاف على مطالب ما وصفها بـ"ثورة الشعب السلمية".

وخلال افتتاحه للدورة العادية لجبهة العدالة والتنمية قال جاب الله أن حزبه كان أول الداعين إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات، مؤكدا أن تشكيلها مع بقاء إطارات النظام السابق لن يؤدي إلى التغيير الذي ينشده الشعب الجزائري.

واعتبر جاب الله أن لجنة الحوار التي يرأسها بن يونس تخدم السلطة، منتقدا طريقة اختيار أسماء أعضاءها، مضيفا أن هناك نية للالتفاف على مطالب الشعب.

وجدد جاب الله تأكيده أن الوثيقة المنبثقة عن ندوة المعارضة بعين بنيان الشهر الماضي تحمل العديد من النقاط المهمة لحل الأزمة التي تعرفها البلاد، مستغربا تجاهلها من طرف رئيس الدولة.