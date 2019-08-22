كشف مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، أن اللجنة الخماسية قررت تعيين، حسن شحاتة، مديرا فنيا جديدا لمنتخب "الفراعنة".

وقال المصدر إن اللجنة الخماسية التي عينها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برئاسة عمرو الجنايني، استقرت على تولي حسن شحاتة المسؤولية الفنية لمنتخب "الفراعنة"، لنجاحاته السابقة مع "الفراعنة"، حيث قادهم للتتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا 3 مرات على التوالي.

كما أشار إلى أن أحمد حسام ميدو سيكون المدرب العام، ومحمد شوقي مدربا مساعدا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن المدير الفني لمنتخب مصر رسميا خلال الأسبوع المقبل، بعد إعلان اللجنة الخماسية التي تقود اتحاد الكرة في الفترة المقبلة.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الثلاثاء الماضي، تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة المصري عقب استقالة رئيس الاتحاد، هاني أبو ريدة، وكافة أعضاء مجلس الإدارة.

وقال الـ "فيفا" في بيان له إن اللجنة الخماسية تتكون من، عمرو الجنايني رئيسا، ومحمد جمال علي نائبا للرئيس، والأعضاء سحر عبد الحق، ومحمد فضل، وأحمد عبد الله راضي.