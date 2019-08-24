أنهى عبد القادر بن صالح مهام، عبد القادر بوهدبة، المدير العام للأمن الوطني وعين خليفة أونيسي خلفا له.

لم يشر بيان رئاسة الجمهورية الذي بثه التلفزيون العمومي لأسباب الاقالة، غير أن حسب بعض التسريبات فان الأمر يتعلق بالحادثة المأساوي التي صاحبت حفل الفنان "سولكينغ" والتي أودت بحياة خمة أشخاص في عمر الزهور. فهل هذا يعني أن التحقيق الأولي أظهر تقصيرا من قبل مصالح الأمن؟.

للاشارة فان عبد القادر قارة بوهدبة عين في هذا المنصب يوم 13 فيفري الفارط من قبل الرئيس المخلوع خلفا للعقيد مصطفى لهبيري.

أما خليفته خليفة أونيسي فكان يشغل منصب مدير شرطة الحدود قبل أن يغادر صفوف الشرطة سنة 2012 برتبة مراقب عام.