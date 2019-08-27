تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الجمارك، أمس الاثنين، من ضبط كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بأزيد من خمسة قناطير من الكيف المعالج، حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتهريبها ببلادنا، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الجمارك الجزائرية، يوم 26 أوت 2019 ببشار كمية معتبرة من الكيف المعالج تُقدر بخمسة (05) قناطير و 53 كيلوغراما".

من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وستة (06) قوالب من مادة TNT وست (06) كبسولات تفجير ومترين (02) من الفتيل الصاعق وأربعة (04) مولدات كهربائية وخمس (05) مطارق ضغطي في حين تم ضبط أربعة (04) مولدات كهربائية وثماني (08) مطارق ضغط بجانت".

وبعنابة "أحبط عناصر الدرك الوطني محاولة هجرة غير شرعية لـ10 أشخاصي في حين تم توقيف 24 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعين صالح".