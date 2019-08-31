أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، رسميا عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المزمع إجراؤها في 15 سبتمبر القادم، والبالغ عددهم 26 مترشحا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية (وأت).

ونشرت هيئة الانتخابات على صفحتها الرسمية بموقع "فايسبوك" نموذجا لورقة الاقتراع التي سيتم اعتمادها في الانتخابات الرئاسية، وتتضمن ترتيب المترشحين وأسمائهم وصورهم.

وأكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، في ندوة صحفية نظمتها الهيئة بالعاصمة للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، أن مجلس الهيئة انعقد اليوم السبت بعد استنفاد جال سحب الترشحات واطلع على استيفاء ملفات الترشحات لجميع الشروط وعلى أحكام المحكمة الإدارية الصادرة أمس الجمعة، قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة.

وأضاف بفون أن مجلس الهيئة أصدر قرارا بفصل واحد يضم قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية سيتم نشره بالرائد الرسمي ويطبق انطلاقا من اليوم.

كما أوضح رئيس هيئة الانتخابات أن الحملة الانتخابية بالخارج انطلقت، اليوم السبت، في حين تنطلق يوم الاثنين 2 سبتمبر بالداخل على أن تنتهي يوم 13 من نفس الشهر.

وبخصوص المترشحين سليم الرياحي ونبيل القروي الوارد لأسماهما بالقائمة النهائية للمترشحين والمنشور في حقهما قضايا عدلية، أشار بفون إلى عدم صدور أحكام قضائية بخصوصهما تبطل حقهما في الترشح، وهما يتمتعان بالحق في خوض غمار الانتخابات الرئاسية.