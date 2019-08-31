ستجري المباراة النهائية لكأس الجزائر لكرة القدم, يوم 1 ماي 2020 على السعة العاشرة ليلا, حسب توقعات تواريخ منافسة صنف الأكابر للموسم "2019-2020" التي كشفت عنها اليوم السبت، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف).

وبُرمج الدور الثاني و الثلاثون من 20 إلى 22 ديسمبر على أن تجري عملية قرعة هذا الدور يوم الأحد 8 ديسمبر، وقرعة الدور ثمن النهائي يوم الأحد 12 جانفي.

من جهة أخرى، قررت لجنة منافسة الكأس الإبقاء على صيغة الذهاب و الإياب للدور ربع النهائي دون إجراء الوقت الإضافي في حال التعادل في اللقائين، سيتم اللجوء لضربات الترجيح لتحديد المتأهل.

وفي حال رفض أي منافسة رياضية من طرف السلطات المحلية، ستكون للفريق المضيف مهلة مدتها 72 ساعة لاختيار الملعب الذي يريد الاستقبال فيه. بعد هذا الأجل، ستقوم لجنة المنافسة بتحديد الملعب آليا حسب قوانين المنافسة التي اقترحها اللجنة المعنية والتي يرأسها عبد الله قداح و التي تمت المصادقة عليها من طرف المكتب الفيديرالي للفاف خلال الاجتماع الشهري المنعقد يوم 29 أوت 2019.

وفيما يلي توقعات تواريخ كأس الجزائر (أكابر) لموسم "2019-2020":

- عملية قرعة الدور الثاني و الثلاثين: الأحد 8 ديسمبر 2019

- عملية قرعة الدور ثمن النهائي: الأحد 12 جانفي 2020

- الدور الثاني و الثلاثون: 20-21 و 22 ديسمبر 2019

الدور السادس عشر: 27-28 و 29 ديسمبر 2019

الدور ثمن النهائي: 21 و 22 جانفي 2020

الدور ربع النهائي (ذهاب): 11 و 12 فيفري 2020

الدور ربع النهائي (إياب): 25 و 26 فيفري 2020

الدور نصف النهائي (ذهاب): 17 و 18 مارس 2020

الدور نصف النهائي (إياب)ك 31 مارس و 1 أفريل 2020

الدور النهائي: 1 ماي 2020 (سا 00 :22).