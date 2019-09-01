واجه الإنتاج الوفير من الحبوب في ولاية سوق أهراس، الذي تعدى مليونين ونصف مليون قنطار، عجزا كبيرا في هياكل التخزين. فبعد امتلاء المخازن بحوالي مليون و400 ألف قنطار، تأسف الفلاحون على تفريغ حمولات الشعير والقمح بنوعيه في الهواء الطلق عبر العديد من البلديات كأم العظايم، بئر بوحوش، سدراتة وغيرها، حيث تضررت كميات كبيرة خلال الأيام الماضية جراء الأمطار. لكن ما أثار استياء فلاحي بلدية تاورة أكثر من غيرهم وجود حوالي 50 ألف قنطار من القمح الصلب تسبح في مياه الأمطار بمزرعة بورقاص، في الوقت الذي لا يزال مخزن المزرعة بطاقة استيعاب 30 ألف قنطار مهجورا منذ أن منحه رئيس البلدية لأحد المقربين الذي تحدى كل المسؤولين لمنع استغلاله لحماية الحبوب من الفساد تحت الأمطار.