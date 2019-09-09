فاز المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم على نظيره البنيني بنتيجة (1-0) الشوط الاول (0-0) مساء الاثنين بملعب 5 جويلية في مباراة ودية تحضيرية تحسبا للمواعيد الرسمية المقبلة.



سجل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب اسلام سليماني في الدقيقة 72 عن طريق ضربة جزاء لصالح الجزائر.



و تعتبر هذه المباراة الخرجة الاولي لأبناء المدرب جمال بلماضي منذ تتويجهم بكاس افريقيا للأمم في 19 يوليو الفارط على حساب السنغال 1-0.



ميزت المباراة بالظهور الاخير للمدافع رفيق حليش الذي لعب مباراته الدولية الاخيرة مع الخضر حيث اقحمه المدرب في الدقيقة 83 مكان جمال بلعمري.

بطاقة اللقاء

ملعب 5 جويلية الأولمبي، جمهور متوسط، أرضية جيدة، طقس معتدل، تنظيم محكم، تحكيم للثلاثي المصري: علي سيد- حسام الدين – جمال سعد.

الإنذارات :

الأهداف: سليماني (ض.ج د71)

الجزائر: مبولحي، عطال، ماندي، بلعمري (حليش د84)، بن سبعيني، قديورة (عبيد د67)، بن ناصر، فغولي، محرز (فرحات د77)، بلايلي (براهيمي د67)، بونجاح (سليماني د67)

البنين: آلاغبي، آسوغبا، فيردون، هوتونجي، كيكي، أديوتي، ماما، دالميدا، دوسو، بوتي، مونيي