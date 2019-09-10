صرح رئيس الفدرالية الفرنسية لكرة القدم "نويل لو قرايت" أنه حان الوقت لتنظيم مباراة لكرة القدم بين المنتخبين الجزائري و الفرنسي. و أضاف " أريد الذهاب للعب في الجزائر".

" منذ أن توليت منصبي و أنا أفكر في مقابلة المنتخب الجزائري لكرة القدم. إنه البلد الوحيد الذي لا نلعب معه. بعد 60 سنة، أضن أنه حان الوقت أن نلعب معا كرة القدم. حان الوقت للعب هذه المباراة"، قال نويل لو قرايت".

و أضاف أنه "ينوي زيارة الجزائر في أقرب وقت ممكن للنظر في لإمكانية الوصول إلى اتفاقيات مع الجزائر. إنه بلد صديق".