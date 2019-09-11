صرح الناخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي اليوم أنه يرغب في لعب مباراة ودية مع المنتخب الفرنسي لكرة القدم، وأكد أن الفريق الفرنسي سيستقبل أحسن استقبال في الجزائر.

"أعلم أنه إن تم لعب المباراة في الجزائر فإن الفريق الفرنسي سيتم استقباله بكثير من التعاطف" صرح الناخب الوطني لكرة القدم للإذاعة الفرنسية "أر.أم.سي"، كما اقترح لعب مباراتين مع المنتخب الفرنسي لكرة القدم، الأولى في الجزائر العاصمة والثانية في وهران وذلك من أجل تمكين الجميع من الاستمتاع، حسبه.