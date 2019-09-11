اعلنت مؤسسة هيتشHeetch المتخصصة في خدمات التوصيل وحجز سيارات النقل الخاص عبر الهاتف النقال، عن إطلاق خدماتها في الجزائر، وهذا بعد نجاحها في أوروبا، وبعض البلدان الافريقية.

ويأتي دخول Heetch إلى السوق الوطني في إطار إستراتيجيتها الرامية للتوسع في القارة الإفريقية، حيث تعتبر الجزائر ثالث بلد في إفريقيا تتواجد به هذه المؤسسة بعد كل من المغرب وكوت ديفوار.



تسمح خدمة Heetch لمستخدمي تطبيقها بتوفير الكثير من الجهد للبحث عن سيارة أجرة وتجنب ساعات الانتظار للتنقل مع الاستفادة من الوظائف المميزة لتطبيقها على الهواتف النقالة.



وفي هذا الصدد، صرح المدير والمؤسس الشريك لـ Heetch، تيدي بيلرين Teddy Pellerin: "تمثل البلدان المغاربية، وبلدان افريقيا الوسطى والغربية، فرصا رائعة لـ Heetch.



ففي مدن تشهد نموا قويا وبنية تحتية غير كافية في مجال النقل العمومي، لدينا إمكانية كبيرة للمساهمة في تحسين حركة السكان. وبما أننا مؤسسة أوروبية، فإننا نختار دائمًا الشراكة مع مقاول محلي لإنشاء شركة محلية قادرة على فهم السوق والثقافة والرهانات المحلية لأكثر فعالية".



وقع اختيار Heetch على السوق الجزائري بالنظر للحاجيات المتزايدة فيه على النقل العمومي، بالإضافة إلى انفتاح الجزائريين على استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وهو ما دفع بالمؤسسة وضع إستراتيجية محكمة بالتعاون مع فاعل رائد في عالم الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة، نسيم لوناس، الخبير في مجال الرقمنة، وذلك في إطار شراكة بين الطرفين وفقا لقاعدة 51/49 التي تحكم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر.



وفي ظل المنافسة المحتدمة بالجزائر في مجال خدمات حجز سيارات النقل الخاص عبر الهاتف النقال، فإن Heetch تسعى لتقديم قيمة مضافة للسوق من خلال:

- موثوقية التطبيق الذي توفره Heetch على أنظمة الاندوريد و IOS والذي تم تطويره من قبل أكثر من مئة مهندس.

- تكريس الثقة المتبادلة والطابع الودي بين الزبائن والسائقين.



وفي نفس السياق، وكما هو الحال في جميع البلدان التي تنشط بها الشركة، تَعتبٍر Heetch السائق محور نجاح إستراتيجيتها القائمة على الثقة والشفافية.

وسيحظى السائقون المنخرطين في Heetch بتكوين خاص على استعمال التطبيق عند تسجيلهم في المنصة، إضافة إلى بروتوكولات المعاملة اللائقة مع الركاب. وسيتم اعتماد السائقين التابعين لـ Heetch بعد الالتقاء معهم واستلام جميع الوثائق اللازمة للسياقة قبل الاطلاع على مواصفات سيارتهم والتي يجب أن تكون مناسبة لراحة الزبائن وألا يتجاوز عمرها 8 سنوات.



وتعتبر Heetch دخولها السوق الوطني تحديا كبيرا ستحاول رفعه بواسطة فريق عمل جزائري بنسبة 100 %، لتساهم بذلك الشركة في خلق مناصب عمل جديدة فضلا عن دورها في تطوير خدمات النقل وتحسين جودتها وتوفير حلول بديلة في متناول الجزائريين في هذا المجال.



وبهذه المناسبة، أطلق هيتش عرضا ترويجيا جديدا One Two Heetch الموجه لـ 500 مستخدم والذي يتمثل في رحلة مجانية يومي 11 و 12سبتمبر. كما قررت الشركة الناشئة في خصم عمولة 01 بالمئة على السائقين الشركاء الى غاية نهاية شهر أكتوبر من السنة الجارية.