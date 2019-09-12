تسببت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت مساء اليوم الخميس على الجزائر العاصمة في ارتفاع منسوب المياه في طرقات وشوارع العديد من البلديات وشل حركة المرور, حسبما لاحظ.

وتسببت الأمطار التي بدأت تتهاطل ابتداء من الساعة الثامنة مساء في سيول جارفة اجتاحت العديد من شوارع العاصمة وغمرت المنازل والمحلات التجارية خاصة ببلديات بئر مراد رايس, حيدرة, بن عكنون, جسر قسنطينة.



وحسب ما لوحظ فإن العديد من السيارات جرفتها السيول بشارع الاخوة بوعدو ببئر مراد رايس وسط هول كبير وصراخ السكان, كما أن" حي الوئام" الفوضوي ببلدية جسر قسنطينة غمرته المياه ما خلق ذعرا كبيرا في اوساط القاطنة.



وحذرت نشرية خاصة لمصالح الديوان الوطني للارصاد الجوية من أمطار رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبوب رياح قوية مع مستوى يقظة "برتقالي", ابتداء من اليوم الخميس في كل من ولايات غليزان والشلف وعين الدفلى وتيبازة والجزائر العاصمة والبليدة والمدية والمسيلة وبومرداس وتيزي وزو والبويرة وتيارت وتسمسيلت والأغواط والجلفة وبرج بوعريريج.



و تمكن أعوان الحماية المدنية من إنقاذ فتاة من موت محقق ببلدية بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة بعدما غمرت المياه الجارفة سيارتها اثر الامطار الغزيرة التي تهاطلت مساء اليوم الخميس على العديد من ولايات الوطن.

وأكد النقيب نسيم برناوي, المكلف بالعلام على مستوى الحماية المدنية أن "فتاة في العشرين من العمر تم انقاذها بأحد شوارع بلدية بئر مراد رايس (أعالي العاصمة) من موت محقق كانت في سيارة غمرتها مياه السيول".

وأضاف أن "الضحية توجد حاليا في مصلحة الانعاش بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا.

وتسببت الأمطار التي بدأت تتهاطل ابتداء من الساعة الثامنة مساء في سيول جارفة اجتاحت العديد من شوارع العاصمة وغمرت المنازل والمحلات التجارية.