قامت اليوم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالكشف عن رزنامة السنة الجامعية 2019-2020.

و في هذا الإطار فبداية دروس السداسي الأول ستكون ابتداءا من غدا الأحد 15 سبتمبر و 02 أكتوبر بالنسبة للجامعات المتأخرة.

أما فيما يخص السداسي الثاني فسيكون ابتداءا من 02 فيفري 2020، أما بالنسبة للجامعات المتأخرة، فبداية الدروس ستكون انطلاقا من 16 فيفري.

في نفس السياق، أفاد بيان للوزارة أن الامتحانات الجامعية ستكون من 20 ماي إلى 09 جوان 2020.

في الأخير، أشار البيان أن الامتحانات الاستدراكية للسداسي الأول و الثاني ستجرى وفقا للجدول الزمني الداخلي للجامعة.