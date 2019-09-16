مولودية الجزائر تفوز على مولودية وهران
فازت مولودية الجزائر على مولودية وهران بنتيجة 3-2 ( الشوط الاول 2-0) مساء اليوم الاحد بملعب احمد زبانة في مباراة مقدمة عن الجولة الخامسة لبطولة الرابطة الاولى المحترفة .
سجل اهداف المباراة كل من بن دبقة (33) براهيمي (39) بورديم (90+2) لمولودية الجزائر و مصمودي (55) منصوري (90+3) لمولودية وهران بفضل هذا الفوز برتقي فريق مولودية الجزائر الي المرتبة الاولى برصيد 10 نقاط فيما تراجعت مولودية وهران الي الصف الثالث برصيد 7 نقاط رفقة شبيبة الفبائل و شباب بلوزداد و اتحاد الجزائر
الترتيب نقاط لعب
1 --.مولودية الجزائر 10 4
2 أهلي برج بوعريريج 8 4
3 شبيبة القبائل 7 3
--. شباب بلوزداد 7 3
--. مولودية الجزائر 7 3
--. اتحاد الجزائر 7 3
--. مولودية وهران 7 5
7. اتحاد بسكرة 6 3
--. نجم مقرة 6 4
9.جمعية عين مليلة 4 4
-- . وفاق سطيف 4 4
11. شبيبة الساورة 3 2
-- . نصر حسين داي 3 4
13. شباب قسنطينة 2 4
14. أولمبي الشلف 1 3
--. اتحاد بلعباس 1 4
16-. نادي بارادو 0 3.