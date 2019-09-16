فازت مولودية الجزائر على مولودية وهران بنتيجة 3-2 ( الشوط الاول 2-0) مساء اليوم الاحد بملعب احمد زبانة في مباراة مقدمة عن الجولة الخامسة لبطولة الرابطة الاولى المحترفة .

سجل اهداف المباراة كل من بن دبقة (33) براهيمي (39) بورديم (90+2) لمولودية الجزائر و مصمودي (55) منصوري (90+3) لمولودية وهران بفضل هذا الفوز برتقي فريق مولودية الجزائر الي المرتبة الاولى برصيد 10 نقاط فيما تراجعت مولودية وهران الي الصف الثالث برصيد 7 نقاط رفقة شبيبة الفبائل و شباب بلوزداد و اتحاد الجزائر



الترتيب نقاط لعب



1 --.مولودية الجزائر 10 4



2 أهلي برج بوعريريج 8 4



3 شبيبة القبائل 7 3

--. شباب بلوزداد 7 3

--. مولودية الجزائر 7 3

--. اتحاد الجزائر 7 3

--. مولودية وهران 7 5

7. اتحاد بسكرة 6 3

--. نجم مقرة 6 4

9.جمعية عين مليلة 4 4

-- . وفاق سطيف 4 4

11. شبيبة الساورة 3 2

-- . نصر حسين داي 3 4

13. شباب قسنطينة 2 4

14. أولمبي الشلف 1 3

--. اتحاد بلعباس 1 4

16-. نادي بارادو 0 3.