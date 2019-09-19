تم الآن تقديم الإعلامي والناشط السياسي فضيل بومالة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، الذي أحال بدوره ملف الموقوف أمام قاضي التحقيق للغرفة الأولى الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية للحراش.

ووجهت النيابة لبومالة تهمة المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، وأوقفت عناصر الأمن الناشط بومالة مساء، أمس في بيته بحي "الموز" بباب الزوار في إطار حملة توقيفات طالت ناشطين سياسيين بارزين في الحراك الشعبي المتواصل منذ 22 فيفري الماضي.