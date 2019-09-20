أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم) الفاف)، اليوم الجمعة، عن تأخير اللقاء الذي سيجمع المنتخب الجزائري المحلي بنظيره المغربي إلى الساعة 20 :45 بعد أن كان مبرمجا على الساعة 19 :15 بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة (الجزائر)، لحساب ذهاب الدور التصفوي من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (2020) التي ستقام نهائيتها بالكاميرون.

وكتبت الهيئة الفدرالية عبر موقعها الرسمي: ''بعد طلب من مؤسسة التلفزيون الجزائري، وباتفاق مع المنتخب المغربي والكونفدرالية الإفريقية، تم الاتفاق على تأخير اللقاء إلى الساعة 20 :45 عوض .19 :15

وتحسبا لهذه المقابلة، دخل المنتخب الوطني في تربص تحضيري يوم الاثنين الفارط بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى بمشاركة 24 لاعبا وبقيادة الناخب الوطني الفرنسي لودوفيك باتيلي.

وأضافت الفاف في البيان: ''تواصل كتيبة المنتخب المحلي تحضيراتها بسيدي موسى لخوض اللقاء التصفوي أمام المغرب. شهدت تدريبات يوم أمس (الخميس)، العمل أكثر على الجانب التكتيكي''.

وحسب نفس المصدر، فإن ربع الساعة الأخير من الحصة التدريبية ليوم الخميس, قد شهد حضور الناخب الوطني جمال بلماضي الذي تابع اللعب باهتمام كبير.

وبرمج الطاقم الفني, اليوم الجمعة، حصة فيديو مع اللاعبين على الساعة 17 :00 قبل إجراء الحصة التدريبية الاعتيادية على الساعة .18 :00

وتحسبا لمواجهة الجزائر، كان المنتخب المغربي للمحليين كان قد لعب مقابلتين وديتين بملعب مراكش أمام كل من بوركينا فاسو (1-0) و النيجر ( 2-0. )

وتقام مقابلة العودة بين المنتخب المغربي ونظيره الجزائري يوم 18 أكتوبر المقبل بالمغرب .