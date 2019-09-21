أكدت روسيا ضرورة بناء عملية سياسية شاملة بليبيا تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بهدف مكافحة الإرهاب بصورة فعالة والحفاظ على هذا البلد كدولة واحدة تصان سلامتها الإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف مع القائم بالأعمال المؤقت لليبيا في موسكو، مصطفى أبو سعيدة والذي تم خلاله بحث الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية .

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت، أن الطرفين تبادلا الآراء حول الأوضاع الراهنة في ليبيا، وإن "الجانب الروسي شدد على أهمية عدم التباطؤ في بناء عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بهدف مكافحة الإرهاب بصورة فعالة والحفاظ على ليبيا كدولة واحدة تصان سلامتها الإقليمية".

وجاء في البيان أيضا أن بوغدانوف وأبو سعيدة ناقشا تطوير العلاقات بين البلدين.