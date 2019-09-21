حجز أعوان الجمارك على مستوى المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بميناء الجزائر العاصمة مساء أمس الجمعة أزيد من 1.800 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، حسب ما أفادت المديرية العامة للجمارك.

وأوضحت المديرية أن أعوان الجمارك العاملين على مستوى المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين بميناء الجزائر العاصمة قاموا أمس الجمعة أثناء عملية تفتيش لمسافرين قادمين من مرسيليا (فرنسا) من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت 1.867 قرص مهلوس كانت مخبأة بإحكام داخل علبة بسكويت في سيارة سياحية قادمة من مرسيليا على متن باخرة طارق بن زياد التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

و كانت مصالح الجمارك قد حجزت أول أمس الخميس أيضا كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 2.150 وحدة على مستوى المركز الحدودي الحدادة بولاية سوق أهراس، وتعد العملية الرابعة لذات المصالح في ظرف أسبوع، حسب توضيحات المديرية العامة للجمارك.

و أفادت آخر حصيلة لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني نشرت الإثنين الفارط بالجزائر العاصمة بمناسبة اليوم الوطني حول المؤثرات العقلية أنه تم حجز كمية 3.993.274 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع منذ سنة 2015 منها 1.2206.921 خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية.

وأكد الرئيس المساعد للمصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالمديرية العامة للأمن الوطني، المحافظ طارق تليوين أن هذه المعطيات تؤكد توجه الاستهلاك و الاتجار بهذه المواد الصيدلانية التي باتت تستعمل لأغراض غير علاجية نحو الارتفاع.

و بدورها حجزت مصالح الجمارك الجزائرية في 2018 كمية تقدر بـ 123.250 قرصا مهلوسا مقابل كمية قدرها 54.332 قرص في 2017.