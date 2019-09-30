توفي فجر اليوم الإثنين الفنان الشاب محمد الخامس زغدي عن عمر يناهز 26 سنة إثر سقوط مميت من عمود كهربائي أمام بيته بحي الرمال بمدينة الوادي.

وأفادت مصادر عائلية، أن الضحية عاد وقت الفجر إلى بيتهم في سيارة زميله الذي قام بتوصيله ثم غادر لحال سبيله، ولأن الفقيد لم يكن معه مفتاح باب البيت، فقد تسلق العمود الكهربائي للدخول إلى البيت، غير أنه سقط أرضا على رأسه، ففارق الحياة في عين المكان. وقد عثر عليه والده جثة هامدة عندما فتح الباب قاصدا المسجد لصلاة الفجر حيث نقل بعدها إلى مصلحة الاستعجالات ومنها إلى مصلحة حفظ الجثث. ويعتبر الفقيد من بين ألمع الفنانين الشباب ولديه جمهور غفير من المحبين، وترك عدة ألبومات غنائية، كما يعد أحد نجوم الموسم الثالث لبرنامج "ألحان وشباب" وبرنامج "فنان العرب" لقناة دبي الفضائية.