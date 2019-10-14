أودع ظهر اليوم الصحفي الإذاعي العامل بإذاعة الوادي والمدوّن عادل عازب الشيخ الحبس بأمر من قاضي التحقيق على خلفية نشر صور في شبكة التواصل الإجتماعي دون إذن صاحبها وهو مسؤول وكالة التشغيل بسبب مشاركة فيديو لاحتجاج البطالين أمام وكالة التشغيل منذ أيام.

وكان احتجاج البطالين ومجرياته محل دعوى قضائية من طرف مسؤول الوكالة المذكورة انتهت بإيداع ثلاثة نشطاء من البطالين والحراك الحبس الأسبوع الماضي بأمر من قاضي التحقيق، وهم فاروق قديري، وعبد العالي بن عمر، وكرام شبرو في حين كان الصحفي والمدوّن عادل عازب الشيخ ضمن المتابعين.

وحسب مصادر محلية، فقد تم إحضار الزميل عادل اليوم من طرف الضبطية القضائية ليلقى نفس المصير. ويتابع هؤلاء بعدة تهم منها عرقلة سير وانتهاك حرمة مؤسسة عمومية، السب والقذف، والتقاط صور غير مرخصة.