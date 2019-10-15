كشفت شركة المياه والتطهير "سيال"، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع في التزود بالمياه الصالحة للشرب على مستوى بلديات بالعاصمة.

وسيمس هذا الانقطاع: بلدية القبة (حظيرة بن عمر، حي جيلالي اليابس، حي لاكادات، لابروفال وحي الباهية)، بلديات باش جراح، جسر قسنطينة، وبوروبة.

وأوضح بيان الشركة، أن "سبب الانقطاع يعود إلى أشغال الصيانة على مستوى المصنع الرئيسي لضخ المياه ببلدية الحراش".

وأضاف ذات المصدر، أن "انقطاع المياه سيكون غدا الأربعاء بداية من الثامنة صباحا إلى غاية السادسة مساء".

وأفادت "سيال" أن المياه ستعود للحنفيات بعد الانتهاء من أشغال الصيانة.