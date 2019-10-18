دافع رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار اليوم الجمعة، عن قرار هيئته ببرمجة مقابلة الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر في وقت يتزامن من تواريخ "الفيفا"، معتبرا أن الحجج التي تقدم بها فريق اتحاد الجزائر لم تكن مؤسسة.

وأكّد مدوار في تصريحات أدلى بها للإذاعة الوطنية انّ :" القانون يبقى فوق الجميع ولا يقبل القيام بأي استثناءات (...) فلماذا لم يتطرق أي أحد لهذا الموضوع السنة الفارطة عندما تم برمجة جولة كاملة من البطولة تزامنا مع تواريخ "الفيفا" ؟"مضيفا" المكتب الفدرالي وافق على طلبنا ببرمجة مقابلات تسوية الرزنامة في فترة تواريخ الفيفا وأنا بالمناسبة أحيي قرار الاتحادية هذا، خاصة وأنه كانت لدينا عشر مقابلات متأخرة تنتظر البرمجة (...) الجميع كان يعلم بهذا القرار".

ومعلوم أن مقابلة "الداربي" العاصمي بيk مولودية الجزائر واتحاد الجزائر، التي كانت مبرمجة ليوم 12 أكتوبر الجاري، لحساب تسوية رزنامة الجولة الرابعة من عمر بطولة الرابطة المحترفة الأولى، لم تلعب بسبب غياب اتحاد الجزائر الذي لم يتنقل إلى ملعب 5 جويلية.

وكانت إدارة اتحاد الجزائر قد تقدمت بطلب للرابطة من أجل تأجيل هذه المقابلة، وبررت طلبها هذا بتزامن موعد إقامة هذه المقابلة بتواريخ "الفيفا" وهو الأمر الذي يتنافى مع المادة الـ29 من القوانين العامة لمنافسة الرابطة الأولى لموسم 2019/ 2020.

وبالإضافة إلى هذا السبب، دعم فريق اتحاد الجزائر مطلب التأجيل بتواجد ستة من عناصره مع المنتخبات الوطنية، منهم خمسة مع المنتخب الوطني العسكري.

وبعد مرور يومين من موعد المقابلة التي لم تلعب، أعلنت لجنة الانضباط على مستوى الرابطة، انهزام اتحاد الجزائر بـ(3-0) بالإضافة إلى خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق.

وبهذا الخصوص أوضح مدوار:" أحرص على التأكيد أن العناصر التي تلعب في صفوف المنتخب العسكري مرتبطة مع هذا المنتخب بعقود، وعليه فإن المنتخب الوطني العسكري هو من يسمح للاعبيه بتقمص ألوان الفرق الوطنية وليس العكس" مضيفا" أن اتحاد الجزائر برر طلب التأجيل بتواجد خمسة من عناصره مع المنتخب العسكري علما أن الإحصائيات تثبت أن هذه العناصر ليست أساسية".

وجراء هذه العقوبة، قرر فريق اتحاد الجزائر الطعن في القرار لدى الهيئات المختصة .