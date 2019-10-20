فوجئ ثمانية مسؤولين من الفرع الإداري للمجلس الشعبي البلدي لسوق أهراس بمداهمة عناصر الشرطة القضائية، واعتقالهم متلبسين أثناء قيامهم بملء الاستمارات الفردية لصالح أحد المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل.

ويتعلق الأمر برئيسة المصلحة وابنتها والمندوب البلدي و 5 عمال آخرين، بمن فيهم حارس الفرع البلدي.

وتم القبض على المعنيين أثناء "ملء وتوقيع الاستمارات باستخدام أجهزة الكمبيوتر داخل الفرع الإداري للمجلس الشعبي البلدي.

وتم القبض على المشتبه بهم وفتحت الشرطة القضائية تحقيقًا بناءً على تعليمات النائب العام لتحديد المسؤوليات وكشف ملابسات القضية.