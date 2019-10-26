قد يتم تأجيل المباراة بين نادي القوة الجوية العراقي و مولودية الجزائر المقررة يوم الخميس المقبل (16 :00) بتوقيت

الجزائر بكربلاء في ذهاب الدور ثمن النهائي للكأس العربية للأندية البطلة في كرة القدم، بسبب الأوضاع الأمنية السائدة حاليا بالعراق, حسب ما علم اليوم السبت، لدى إدارة النادي العاصمي.

و أكد رئيس لجنة الإدارة للعميد، عاشور بتروني :" نحن بصدد متابعة الوضعية بالعراق. لحد اليوم, لم نتلق أية مراسلة من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم. لكن يبقى تأجيل هذا اللقاء واردا، خاصة و أن الأمور هناك تبدو صعبة".

و تتواصل الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة التي انطلقت بداية الشهر الجاري بعدد من مناطق بجنوب العراق و التي خلفت 157 قتيل حسب التقارير الرسمية، حيث توفي أغلب المتظاهرين بالعاصمة العراقية بغداد.

و أصاف بتروني:"سأتصل بالأمين العام للنادي بخصوص هذا الموضوع كما نعتزم الاتصال بالاتحاد العربي لكرة القدم بخصوص تأجيل اللقاء الذي لا يمكن إجراؤه في مثل هذه الظروف".

و كانت مولودية الجزائر قد تأهلت للدور ثمن النهائي على حساب نادي ظفار العُماني (ذهابا: 1-0) و (إيابا: 1-1) حيث قد تخوض مباراة الذهاب يوم 31 أكتوبر بكربلاء بينما تستضيف منافسها في مباراة الإياب يوم الأربعاء 6 نوفمبر بملعب 5 جويلية (سا 20 :00).