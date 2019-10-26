أودع الإعلامي سليمان بخليلي مساء اليوم السبت, ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتواجد بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة).



وفي تصريح للصحافة عقب إيداع الملف أفاد بخليلي أنه "جمع النصاب القانوني المطلوب من التوقيعات" مؤكدا ان "الانتخابات هي الحل الوحيد لاخراج الجزائر من الازمة ".



وبهذه المناسبة دعا بخليلي وسائل الاعلام الى "توعية وتحسيس" المواطن بأهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل .