أصبحت الجزائر تتصدر قائمة الشركاء التجاريين الأفارقة لموريتانيا، حسب ما أفادت به الأرقام الرسمية التي أصدرها المكتب الوطني الموريتاني للإحصاء الخاصة بالربع الثاني من السنة الجارية 2019.

وقد أبرزت ذات الإحصائيات، أن الجزائر تقدمت على باقي شركاء موريتانيا التجاريين في إفريقيا خلال الربع الثاني من السنة الجارية بتحقيقها أكبر نسبة 28 بالمائة من واردات موريتانيا، يليها المغرب 23.9 بالمائة ثم الطوغو 14.6 بالمائة ومالي 9.5 بالمائة.

وقد بلغت واردات موريتانيا من الدول الإفريقية، خلال نفس الفترة، 4.5 مليار أوقية جديدة بواقع 10.8 بالمائة من مجمل واردات البلاد من الخارج مقابل 8.1 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري.

وللتذكير، فإن الجزائر كانت قد كثّفت جهودها خلال الفترة الماضية للحصول على حصة من السوق الموريتانية وذلك بدءا من تدشين معبر بري بين البلدين ووصولا إلى تنظيم عدة قوافل تصدير وذلك لأهمية السوق الموريتانية وكونها معبرا للتصدير نحو بقية القارة الإفريقية.