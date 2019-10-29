أطلق المتعامل اتصالات الجزائر, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, عرضا جديدا لإيواء مواقع الانترنت الموجهة للزبائن المهنيين.

و أكد الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر أنور بن عبد الواحد أنه "بفضل قاعدتها للإيواءي عرضت اتصالات الجزائر حلا كاملا لإيواء مواقع الانترنت (كراء فضاء قرص التخزين) مرورا عبر حجز اسم المجال و تصميم مواقع الانترنت و إنشاء بريد مهني".

و أفاد ذات المسؤول أن مؤسسته "تمتلك مركز بيانات خاص بها أقيم في الجزائر و يتكون من مجموعة خوادم فعالة و ذات قدرة كبيرة متصلة على الدوام بالأنترنت من خلال روابط ذات تدفق عال"ي مشيرا إلى أن هذا العرض الجديد "يندرج في إطار سياستها الابتكارية الهامة المكيفة مع تطلعات الزبائن و الموجهة نحو المستعملين الجدد".

يسمح عرض اتصالات الجزائر لزبائنها بامتلاك فضاء القرص ابتداء من 1 جيغا أوكتي و قد تصل إلى 100 جيغا أوكتي أو أكثر و ضمان احتفاظ يومي للمعطيات و تحيينات في كل وقت.

كما يسمح, بالاستفادة من مساعدة و مرافقة فرقة تقنيين ذات خبرة مع وضع تحت تصرف زبائنها مجموعة من صيغ الإيواء تسمح لهم باختيار ما يناسب نشاطاتهم المهنية.

و تتم التسعيرة حسب عروض الأسعار و المعايير و المتطلبات و التوجهات و تتغير الأسعار ما بين 4.000 دج و 100.000 دج حسب كيفية الإيواء.