أكد المبعوث الاقتصادي لرئيس الوزراء البريطاني إلى الجزائر اللورد ريسبي، أن الجزائر هي من بين البلدان الإفريقية الـ 19 التي تم اختيارها للعب دور "أساسي" في القمة المقبلة حول الاستثمارات في إفريقيا التي ستعقد بلندن قريبا.

وخلال افتتاح المنتدى الجزائري-البريطاني الثاني حول الأمن السيبرياني الذي نظم بالمركز الدولي للمؤتمرات، أوضح اللورد ريسبي أن المملكة المتحدة تستعد لتنظيم قمة حول الاستثمارات في إفريقيا، يوم 20 جانفي المقبل بلندن حيث ستجتمع مؤسسات وحكومات وهيئات دولية لعرض و ترقية عظمة ونوعية فرص الاستثمار في إفريقيا.

وقال أن "الجزائر تعد إحدى البلدان الإفريقية الـ 19 التي تم اختيارها للعب دور أساسي في هذه القمة كشريك، حيث من المقرر أن تعرض مشاريعها المستقبلية في مجال التنوع الاقتصادي قصد حمل المستثمرين البريطانيين المحتملين على "التفكير في الاستثمار بالجزائر" و استحداث المزيد من الشراكات التي تعود بالفائدة على الطرفين.

من جهتها، أكدت رئيسة مجلس الأعمال الجزائري البريطاني أولغا ميتلاند أن الجزائر، بلد جد آمن داعية رجال الأعمال البريطانيين للقدوم من أجل الاستثمار فيه.

وأوضحت على هامش المنتدى الثاني الجزائري البريطاني حول الأمن الإلكتروني المنظم على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات قائلة "أستطيع أن أؤكد لكم بإن الجزائر بلد جد آمن الآن" مضيفة أن دعوات مستمرة توجه للمؤسسات من أجل القدوم للاستثمار بالجزائر.

كما أكدت في ذات السياق "أنني أطمئن رجال الأعمال البريطانيين في كل لقاءاتي بهم، أنه لا يوجد أي مشكل أمني بالجزائر".