أعلنت إدارة اتحاد الجزائر (الرابطة الأولى) لكرة القدم، يوم الخميس على اتفاق عقد تمويلي مع مجمع خدمات الميناء، "سربورت" لمدة لم يتم الكشف عنها.

وأوضحت إدارة النادي العاصمي على صفحتها للتواصل الاجتماعي "فايسبوك" بأن العقود سيتم التوقيع عليها بين الطرفين الأسبوع المقبل" مضيفة بأن إدارة اتحاد الجزائر تتشرف بدعم و مساهمة مجمع "سربورت".

ويعيش النادي العاصمي أزمة خانقة منذ بداية الموسم الكروي "2019-2020" في الوقت الذي يواصل فيه أنصار الاتحاد بالمطالبة بحلول عاجلة للنادي، الذي تبقى حساباته البنكية مجمدة بسبب المتابعات القضائية ضد مالكه، رجل الأعمال، علي حداد.

وكان وزير الشباب و الرياضة، سليم رؤوف برناوي قد استقبل رئيس مجلس الإدارة لاتحاد الجزائر، بوعلام شندري و ممثلي الأنصار واللاعبين القدامى للنادي من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة التي يعيشها بطل الجزائر.

ومجمع "سربورت" ناتج عن التحويل القانوني للشركة السابقة للتسيير ومساهمات الدولة للشركة ذات الأسهم للميناء (سوجيبور)، والمكلفة بعدة نشاطات تجارية للميناء، كما تقوم بتنفيذ أشغال الصيانة وتجديد الهياكل والمرافق للميناء.