أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الجمعة توقيف أحد عشر مهاجرا غير شرعي كانوا يحاولون اجتياز الحدود التونسية الليبية في الاتجاهين بطريقة غير شرعية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن الوحدات العسكرية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة ببنقردان من محافظة مدنين جنوب شرق البلاد أوقفت أحد عشر شخصا من جنسيات إفريقية دون وثائق هوية من بينهم خمس نساء حيث تم تسليمهم إلى فرقة الحرس الحدودي بمنطقة الشوشة للتحقيق معهم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الخميس توقيف عشرة مهاجرين غير شرعيين على متن زورق صيد بسواحل جزيرة زمبرة شمال تونس تتراوح أعمارهم بين 15 و38 عاما وينحدرون من محافظات تونس وبنزرت وسوسة (شمال ووسط البلاد) مشيرة إلى أنه تم إحالتهم إلى التحقيق لدى الجهات القضائية المعنية.