أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية بالبيض أن بداية صرف المنحة الجديدة لذوي الاحتياجات الخاصة والمقدرة بـ 10.000 دج ستكون مع نهاية العام الجاري

وأكدت الوزيرة خلال ندوة صحفية عقدتها في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأحد على هامش زيارتها إلى الولاية أن "الشروع في صرف هذه المنحة التي تم إقرارها من طرف الحكومة مؤخرا والتي أقرت برفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة من 4 آلاف دج إلى 10 آلاف دج سيكون مع نهاية العام الجاري وبأثر رجعي ابتداء من الفاتح أكتوبر من هذه السنة".

وسيستفيد من هذه المنحة، وفقا للوزيرة، "أكثر من 334 ألف شخصا من ذوي الإعاقة مائة بالمائة، ومن ضمن المستفيدين من هذه المنحة أيضا فئة أقل من 18 سنة من أبناء العائلات بدون دخل".