تمكنت مصالح الجمارك يوم أمس الإثنين من إحباط محاولة تهريب 82.640 أورو و 15.540 دولار على مستوى المطار الدولي هواري بومدين بالجزائر العاصمة، حسب ما أفادت المديرية العامة للجمارك.

وأوضح ذات المصدر أن المبالغ المحجوزة تم ضبطها بحوزة مسافر متوجه للعاصمة المالية باماكو على متن الرحلة "أ.أش 5326" التابعة للشركة الوطنية.

يذكر أن مصالح الجمارك قد حجزت مبالغ معتبرة من العملة الأجنبية على مستوى مطار هواري بومدين خلال الأشهر الـ7 الأولى لسنة 2019.

كما سجلت نفس المصالح منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية شهر سبتمبر الفارط، 21 مخالفة متعلقة بتهريب العملة لدى الخواص أفضت إلى حجز 286.635 دولار أمريكي و 1.613.790 أورو و 17.750 جنيه إسترليني.

و في سنة 2018، أشارت مصالح الجمارك إلى مخالفات بلغت قيمتها 11.785 مليار دينار (حوالي 101 مليون دولار) مقابل 8.73 مليار دينار (حوالي 78.66 مليون دولار) في سنة 2017، بارتفاع قدر بحوالي 35%.

هذا وعاينت مصالح الجمارك 507 مخالفات متعلقة بالتشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و نحو الخارج مقابل 485 مخالفة سنة 2017.