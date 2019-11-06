أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، الأربعاء، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، سيزور غدا الخميس الجزائر، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وذكر بيان للحكومة، أن الشاهد سيلتقي الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح وسيسلمه رسالة خاصّة من الرئيس قيس سعيّد، الذي "يتطلّع إلى زيارة الجزائر خلال الفترة المقبلة".

وأضاف البيان "تأتي هذه الزيارة الرسميّة بيوم واحد إلى الشقيقة الجزائر لتؤكد الطابع المتميّز للعلاقات الأخويّة بين تونس والجزائر والإرادة القويّة للارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجيّة المتضامنة والمستديمة".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد تعهد بأن تكون الجزائر أول وجهة خارجية له في حال فوزه بمنصب الرئاسة.