نشر مجلس الذهب العالمي أحدث تقرير عن احتياطيات الذهب، كشف فيه عن حصص الدول من المعدن النفيس، وسط إقبال البنوك المركزية في العالم على شرائه، وخاصة في روسيا والصين. وأظهر التقرير حصة الذهب من إجمالي الاحتياطيات الدولية لكل دولة، وتصدّر لبنان، الذي يشهد أزمة اقتصادية متصاعدة، الدول العربية بهذا المؤشر، حيث شكل الذهب أكثر من ربع احتياطياته. وفي المرتبة الثانية جاء الأردن، وبلغ احتياطيه 13.8%، ثم الجزائر بـ11%. كما أظهر التقرير أن احتياطيات دول العالم من الذهب بلغت في نوفمبر الجاري 34490 طن، بزيادة مقدارها 100 طن عن شهر أكتوبر الماضي. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم في احتياطيات الذهب، حيث تمتلك 8133 طن منه، تليها ألمانيا بـ3366 طن، ثم إيطاليا 2451 طن، وفرنسا 2436 طن، ثم روسيا في المرتبة الخامسة بـ2241 طن.



