سخرت المديرية العامة للأمن الوطني، تشكيلا لتأمين مباراة الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2021 بالكاميرون، التي ستجمع المنتخب الوطني الجزائري بنظيره الزامبي يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 بملعب الشهيد مصطفى تشاكر" البليدة ".

وشددت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان نشرته على موقعها في "الفايسبوك" على أنها حريصة على توفير كل الظروف والإمكانات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الرياضي، من خلال وضع فرق مراقبة تسهر على توفير السلامة المرورية والأمنية قبل، أثناء وبعد المباراة.

كما ستعمل على ضمان الانسيابية المرورية عبر الطرق المؤدية إلى الملعب ومحيطه، من خلال تأطير الجماهير التي من المنتظر حضورها، عبر المحطات البرية ومحطات النقل عبر السكك الحديدية في وقت واحد، إضافة إلى توفير تشكيل أمني داخل المدرجات.

ودعت المديرية العامة للأمن الوطني المناصرين إلى ضرورة التحلي بالروح الرياضية والتقيد بإجراءات السلامة مثل عدم استعمال الألعاب النارية والوسائل المحظورة.