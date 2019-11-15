نبهت، مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إلى تساقط أمطار غزيرة مرفوقة برعود على الولايات الساحلية الغربية للوطن.

وأوضحت الأرصاد الجوية في تنبيه باللون الأصفر على خريطة اليقظة، أنّ الولايات المعنية هي: تلمسان، عين تموشنت، وهران ومستغانم. وتتوقع ذات المصالح أنّ تكون بداية الأمطار في الساعة التاسعة صباحا وتستمر إلى غاية منتصف الليل. على أن تتعدى كمية التساقط 20 ملم محليا.

ومن جهة أخرى أفاد نفس التنبيه إلى هبوب رياح قوية مصحوبة بزاوبع رملية بداية من الساعة التاسعة من صباح اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء على ولايات ورڤلة، غرداية، أدرار وتمنراست. وستتعدى سرعة الرياح 50 كلم في الساعة.