أدانت الجزائر بشدة "الاعتداء الشنيع" للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والذي راح ضحيته العديد من سكان القطاع، مجددة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، حسب ما صرح به الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف.

وقال بن علي الشريف "ندين بشدة الاعتداء الشنيع للاحتلال الإسرائيلي، الذي خلف العديد من الشهداء والجرحى من سكان قطاع غزة".

وأضاف الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية :"وإذ ندد بهذا التصعيد الخطير الذي يعد انتهاكا جديدا من طرف الاحتلال للمواثيق والقوانين الدولية، فإننا نجدد تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق وندعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية المتكررة على الشعب الفلسطيني الأعزل".