توعد المترشح للرئاسيات عبد القادر بن قرينة منافسه المترشح عز الدين ميهوبي بفتح ما سماها ملفاته السابقة وكشف حجم أمواله بالخارج في حال استمر في التهجم عليه.

وقال بن قرينة في تجمع شعبي نشطه عصر اليوم، بدار الثقافة علي معاشي بتيارت، أن أحد المترشحين دون أن يذكره بالاسم، اتهمه بالمشاركة في الفساد في عهد بوتفليقة، عندما كشف عن رقم الأموال المنهوبة والموجودة في الخارج والتي طالب باسترجاعها، وهاجم بن قرينة الوزير السابق عز الدين ميهوبي بالقول أنه كان يجلب مغنيات ومطربات بأموال كبيرة" أنت كنت مع العصابة" مهددا إياه " سنخرج ملفك ونكشف كم تملك من أموال في سويسرا ولبنان وباريس".

وعبر بن قرينة عن مساندته لصحفيي قناة خاصة منعوا من تغطية تجمع المترشح عبد المجيد تبون على خلفية مقال نشر في الموقع الالكتروني لذات القناة، "نرفض طرد صحفيين" وأضاف " أن الذي يقوم بهذا الفعل مستحيل يقبل بالديمقراطية" على حد تعبيره.