أعلنت المنظمة الدولية للهجرة ضبطها لتسعة قوارب تقل أكثر من 600 مهاجر غير شرعي خلال الـ 48 ساعة الماضية قبالة السواحل الليبية.

وذكر فيدريكو سودا رئيس بعثة المنظمة في ليبيا، في بيان، أنه تم ضبط تسعة قوارب تحمل أكثر من 600 مهاجر على الطريق المتوسطي الأوسط خلال 48 ساعة، وقال إن المنظمة تجدد دعوتها إلى الاتحادين الأوروبي والإفريقي من أجل دعم تحول عاجل في مقاربة الوضع في ليبيا، واتخاذ إجراءات فورية لتفكيك نظام الإيواء وإيجاد حلول بديلة لحماية الأرواح.

وتأتي عملية توقيف هؤلاء المهاجرين بعد ساعات قليلة من إعلان منظمة "أوبن آرمز" الخيرية الإسبانية بالأمس أن قاربا تابعا لها انتشل نحو 73 مهاجرا، بينهم طفلان لم يتجاوز سنهما الخمس سنوات، من قارب مطاطي جرفه التيار قبالة الساحل الليبي قرب مدينة الزاوية.

وتكررت حوادث غرق قوارب تقل مهاجرين قبالة السواحل الليبية إذ تعد ليبيا دولة عبور للمهاجرين غير الشرعيين القاصدين الهجرة إلى أوروبا.

وقدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة في أوت الماضي بأن 900 مهاجر غرقوا في البحر المتوسط منذ بداية العام الجاري معظمهم قبالة سواحل ليبيا.