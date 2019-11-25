أظهرت بيانات للجمارك تراجع صادرات الجزائر من النفط والغاز 12.52 بالمائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 25.28 مليار دولار مقابل 28.89 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، حسبما أوردته اليوم الإثنين وكالة "رويترز"

وأضاف ذات المصدر، أن الجزائر تعتمد على مبيعات النفط والغاز في تحصيل 95 بالمائة من إيراداتها من العملة الأجنبية لكنها تجد صعوبة في زيادة إنتاجها. وأججت جهودها لتقليص الإنفاق العام بهدف تعويض انخفاض الدخل حركة احتجاجات حاشدة في البلاد.

وأقر المجلس الشعبي الوطني قانونا جديدا يهدف لجعل القطاع أكثر جذبا للمستثمرين الأجانب الذين قد يساهمون في تعزيز الإنتاج، لكن لا يزال الحظر ساريا على تملك الأجانب لحصة أغلبية في مشروعات النفط والغاز.