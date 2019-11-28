خلف حادث مروري مميت وقع أمسية الأربعاء على الطريق الوطني رقم 6 مقتل ثلاثة أشخاص و جرح اثنين آخرين ينحدرون من عائلة واحدة كانوا جميعهم على متن سيارة سياحية حسبما استفيد من مصالح الحماية المدنية بأدرار.

وقد وقع الحادث بمنطقة مراقن على بعد 10 كلم شمال عاصمة الولاية إثر اصطدام سيارة سياحية كانت تقل الضحايا الذين كانوا مسافرين نحو المقاطعة الإدارية تيميمون بشاحنة كبيرة لنقل المحروقات كانت تسير في الاتجاه المعاكس.

وقد أسفر الحادث عن مقتل فتاتين وذكر وإصابة رجلين آخرين بجروح خطيرة حيث قامت مصالح الحماية المدنية بنقل الجرحى للمؤسسة الاستشفائية بأدرار والقتلى لمصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة.