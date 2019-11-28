صادق البرلمان الأوروبي بالأغلبية، اليوم الخميس، على قرار يدين ما وصفها بـ"انتهكات حقوق الإنسان" في الجزائر.

وعبر النواب الأوروبيون عن قلقهم من وضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر، منددين بالاعتقالات التعسفية والغير قانونية التي طالت صحفيين، نقابيين، محامين، طلبة، مدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى متظاهرين سلميين يشاركون في الحراك، حسب ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي.

كما دعا نفس البيان السلطات الجزائرية إلى احترام حقوق الأقليات الدينية.