ردت الجزائر في بيان لوزارة الشؤون الخارجية على لائحة البرلمان الأوروبي الصادرة اليوم بخصوص الأوضاع في بلادنا.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أنه نشرته وكالة الأنباء الجزائرية "بإيعاز من مجموعة من النواب متعددي المشارب وفاقدي الانسجام، منح البرلمان الأوروبي نفسه، بكل جسارة ووقاحة، حرية الحكم على المسار السياسي الراهن في بلادنا في الوقت الذي يستعد فيه الجزائريون لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بكل ديمقراطية وشفافية".

وفي بيان شديد اللهجة اعتبرت وزارة الخارجية أن البرلمان الأوروبي "أكد باستجابته هذه لإيعاز هؤلاء البرلمانيين المحرضين، أنه يعمل بشكل مفضوح للترويج لأجندة الفوضى المقصودة التي سبق للأسف تنفيذها في العديد من الدول الشقيقة"، مستدلا في ذلك بما قام به أحد البرلمانيين الأوربيين من "إشادة بالاستعمار الذي سمح، حسبه، بحرية ممارسة الشعائر الدينية خلال 132 سنة من استعمار الجزائر".

وذهب البيان أبعد من ذلك فورد فيه تهديد مباشر حول مستقبل العلاقات مع أوروبا فأكدت الوثيقة أن " الجزائر تحتفظ لنفسها بالحق في مباشرة تقييم شامل ودقيق لعلاقاتها مع المؤسسات الأوروبية"