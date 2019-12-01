لقي 8 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 42 آخرون في انقلاب حافلة لنقل الركاب, اليوم الأحد بقرية باب مروزقة التابعة لإقليم تازة شمال شرق المغرب, حسب الاعلام الرسمي.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء نقلا عن مصادر من السلطات المحلية إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي "ابن باجة" لتلقي العلاج مشيرة إلى السلطات الأمنية فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.



وعرفت حوادث السير بالمغرب ارتفاعا في عدد القتلى بنسبة ناهزت 10 في المائة في الأشهر الأولى من العام الحالي بما مجموعه 1357 قتيلا (بزيادة 96 قتيلا مقارنة بسنة 2018).

ووفقا لإحصاءات لكتابة الدولة المكلفة بالنقل حول حوادث السير بالمغرب تتعلق بالأشهر الأربعة الأولى من 2019 فقد سجلت المدن ارتفاعا في عدد القتلى بنسبة 7.27 بالمئةي فيما سجلت القرى ارتفاعا بنسبة 11.08 بالمئة خلال الفترة المذكورة.