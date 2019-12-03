قررت محكمة الأغواط، يوم أمس، إلزام شركة "عدل" للتسيير العقاري بإلغاء الأعباء من أوامر الدفع الخاصة بالمستفيدين من سكنات "عدل" بعد الشكوى التي قدمتها جمعية 800 مسكن "عدل" في الأغواط.

الدعوى القضائية رقم 1992 بتاريخ 15 جويلية 2019 رفعتها جمعية 800 مسكن "عدل" بالأغواط باسم رئيسها مشراوي لعلى ضد المدعى عليها شركة ذات أسهم عدل للتسيير العقاري فرع الجنوب بورڤلة، من أجل إلغاء الأعباء المفروضة في أوامر الدفع المقدمة للمستفيدين من سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، حيث تم الفصل في المحكمة الابتدائية بعد أربع جلسات قدم فيها الطرفان الحجج والبراهين لتأكيد الادعاء أو نفيه، وتقرر القاضية جدولتها للمداولة والنطق بالحكم يوم أمس الإثنين بإلزام المدعى عليها، وهي شركة ذات أسهم "عدل" للتسيير العقاري، بإلغاء الأعباء المذكورة في أوامر الدفع ابتداء من صدور الحكم لفائدة السكان المذكورين في القائمة المرفقة بعريضة الدعوى، مع تمكين الشركة من استئناف الحكم بالمجلس القضائي وإصدار الصيغة التنفيذية للحكم.

وتعد الأعباء من بين المشاكل المطروحة من طرف العديد من مكتتبي "عدل" الرافضين لتسديدها بسبب غلائها وغياب الخدمات، مطالبين بعدم تسديدها في أوامر الدفع كونها لم تذكر عند الاكتتاب وغياب العلاقة معهم، الأمر الذي جعل جمعيات المستفيدين من سكنات "عدل" في أكثر من عشرين ولاية تقدم دعاوى قضائية للمطالبة بإلغائها وكانت ولاية باتنة السباقة في إيداعها لدى الجهات القضائية.