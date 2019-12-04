استقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح اليوم الأربعاء محافظ بنك الجزائر، أيمن بن عبد الرحمان، الذي سلمه التقارير المتعلقة بالسنة المالية 2018، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.

و شملت هذه التقارير، التي سلمت لرئيس الدولة وفق ما تقتضي به أحكام المادة 29 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، مسائل التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر وعمليات ونشاطات وحسابات بنك الجزائر إلى جانب الإشراف المصرفي.

وقدم محافظ بنك الجزائر خلال هذه المقابلة عرضا عاما حول الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد وكذا وضعية النظام البنكي الوطني، في ظل ظرف تميز باستمرار اختلال الاقتصاد الكلي وكذا الصدمة الخارجية خلال الفترة محل الدراسة، حسب البيان.

وهنأ رئيس الدولة محافظ بنك الجزائر على تقلده مهمته على رأس هذه الهيئةK حاثا إياه على مضاعفة المجهودات التي يبذلها البنك خاصة فيما يتعلق بالتحكم في الإطار المالي الكلي وفي نسبة التضخم ونجاعة الإشراف والرقابة البنكية.